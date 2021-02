10 000 jeunes aidés dans leur recherche d’emploi

Le ministère de l’Intérieur a officialisé le “plan 10 000” ce mardi. Celui-ci consiste à aider 10 000 jeunes de moins de 26 ans dans leur recherche d’emploi, de stage, d’alternance et de contrat d’apprentissage.



Sont concernés les collégiens de troisièmes, mais également les lycéens ou encore les étudiants dès les prochaines semaines, et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021.



Alors que plus de 8 000 jeunes sont actuellement aidés, les stages proposés concerneront les secteurs de la police, gendarmerie, unité de sécurité et d’autres services du ministère.