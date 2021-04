10 000 vaccinations en 3 jours au Groupama Stadium

L’objectif initial a été dépassé. 10 000 vaccinations ont été réalisées en 3 jours au Groupama Stadium. Dans un premier temps, 9.000 vaccinations étaient prévues au cours de ce week-end pascal.

“Objectif atteint pour les sapeurs-pompiers du SDMIS. 10000 vaccinations pendant les 3 jours du week-end de Pâques au parc OL avec tous nos partenaires.” s’est félicité sur Twitter le patron des pompiers du Rhône.





300 pompiers, infirmiers et médecins mais également 70 salariés de l’OL et de ses entreprises partenaires se sont mobilisés. Tous les créneaux ont trouvé preneur. Une nouvelle campagne de vaccination au Groupama Stadium aura lieu les 17 et 18 avril.

