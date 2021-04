100 000 injections au Palais des Sports de Gerland

Réquisitionné le 14 janvier dernier, le Palais des Sports de Gerland effectue actuellement 2000 vaccinations par jour. Ce lieu, qui est traditionnellement l’antre de manifestations sportives, a atteint ce vendredi la barre symbolique des 100 000 injections.



Ayant vu le jour grâce à un partenariat entre les Hospices civils de Lyon, la Ville de Lyon et les Unions régionales des professionnels de santé (URPS) médecins et infirmiers libéraux, ce centre de vaccination avait initialement été conçu pour une activité de 400 injections par jour. Depuis le 1er avril, la cadence s’est accélérée au Palais des Sports.



Sur rendez-vous, il est toujours possible de s’y faire vacciner. L’enceinte est ouverte de 8h à 20h, sept jours sur sept.



À ce jour, 335 269 personnes ont reçu une dose de vaccin dans le Rhône.