100 collégiens et collégiennes vont visiter la Maison d’Izieu

Ce mercredi 11 janvier, 100 collégiens et collégiennes vont se rendre à la Maison d’Izieu, lieu unique de mémoire, d’éducation et de vie qui rend accessible l’histoire de la Shoah en France.

Organisée par la Métropole de Lyon dans le but de l’éducation au travail de mémoire, ce voyage pédagogique permettra aux élèves d’une dizaine de collèges de la Métropole et du Conseil métropolitain des jeunes de partir sur les traces des enfants juifs persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale.

“Le devoir de mémoire est indispensable pour rester vigilant sur toutes les formes de racisme et d’intolérance. Ce déplacement permet aux jeunes de la métropole de transmettre à leur tour la mémoire de la Shoah, avec une visite pédagogique qui complète leur programme scolaire. La Métropole de Lyon entend ainsi favoriser ainsi chez les collégiennes et les collégiens la pratique d’une citoyenneté active, solidaire et éclairée.” Véronique Moreira, Vice-Présidente de la Métropole de Lyon déléguée à l’éducation, aux collèges et au devoir de mémoire.

Les collèges concernés sont les suivants : Chevreul-Sala dans le deuxième arrondissement, Clémenceau dans le septième, St-Denis dans le quatrième, Longchambon et Grignard dans le huitième, Brossolette à Oulins, Césaire à Vaulx-en-Velin, Gratte-ciel à Villeurbanne, et le conseil métropolitain des jeunes.

Les élèves seront emmenés à faire des ateliers sur la discrimination, sur l’histoire des enfants d’Izieu et sur la diversité. Ils devront ensuite faire un rapport pour le présenter à leur retour en classe.