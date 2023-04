12ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites à Lyon ce jeudi

Ce jeudi 13 avril l’intersyndical appelle à une 12ème journée de mobilisation à la suite de l’annonce sur la réforme des retraites faite il y a maintenant plus d’un mois.

Lors de la 11ème journée de mobilisation le jeudi 6 avril, le nombre de manifestants dans les rues était entre 12 500 et 35 000. Le cortège qui part habituellement de la Manufactures des tabacs et qui passe par Bellecour, avait subi des modifications. La manifestation était partie de Jean-Macé et avait évité Bellecour.

Pour cette nouvelle journée, c’est encore un nouveau parcours qui est prévu. Le nouveau point de départ sera la place Maréchal Lyautey à 13h30 et ils se dirigeront vers Villeurbanne.

Durant cette mobilisation la SNCF n’annonce pas de grosse perturbation puisque 4 TGV sur 5 et 3 TER sur 5 circuleront normalement.