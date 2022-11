13 000 arbres plantés entre Virey-le-Grand et Fragnes-la-Loyère

Le président du Grand chalon et le maire de Virey-le-Grand étaient cette semaine dans la zone de la coulée verte qui s’étend de Virey-le-Grand à Fragnes-la-Loyère. Les deux hommes sont venus constater l’avancée des travaux ayant débuté en 2021. Ils doivent s’achever à la fin de l’année avec 13 000 arbres plantés sur 30 hectares.



Favoriser la biodiversité est l’objectif principal de ce projet, tout en maintenant la séparation entre la zone industrielle et les habitations. Selon le Journal de Saône-et-Loire, une soixantaine d’arbres fruitiers seront ajoutés aux 13 000 plantations avec des cèdres du Liban ou des pins sylvestre, des arbres nourriciers sur les pentes, des pommiers d’ornement ou prunus, ou encore des érables et des noisetiers près des voies de communication.