14 juillet : Emmanuel Macron reprend la parole

C’est une fête nationale un peu particulière. Cette année, le 14 juillet est défié aux soignants et aux personnes en première ligne, qui ont lutté contre le coronavirus. L’épidémie modifie les célébrations avec un défilé militaire restreint, sans public et donc avec la présence de soignants mais aussi d’éboueurs, d’ambulanciers, de postiers, d’infirmiers ou de professeurs des écoles. 12 Rhodaniens et 3 Isérois sont d’ailleurs à Paris, place de la Concorde.

Après les cérémonies du 14 juillet, Emmanuel Macron donnera une interview télévisée à partir de 13h10.



Il détaillera son plan de relance pour l’économie, il devrait également évoquer les suites de cette crise sanitaire avec peut-être le port généralisé du masque. L’idée fait en tout cas son chemin. Le Conseil d’Etat a été saisi.

Le chef de l’État qui devrait également fixer un cap concernant la réforme des retraites. Il devrait aborder des sujets comme les enjeux climatiques ou encore la lutte contre les discriminations.

Emmanuel Macron qui ne devrait pas non plus échapper aux questions sur les nominations de Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti.