14 juillet : la cérémonie militaire à Lyon aura lieu place Bellecour

À l’occasion de la fête nationale, la cérémonie militaire aura lieu à Lyon, place Bellecour. Cette cérémonie sera accompagnée d’un défilé à 11h30. À partir de 9h, un village des recruteurs sera mis en place avec des conseillers de l’armée de Terre, de l’armée de l’Air et de l’Espace, de la Marine et de la Légion étrangère. À 11h30, le général Gilles Darricau, gouverneur militaire de Lyon et officier général de zone de défense et de sécurité Sud-Est, présidera la cérémonie. En présence du maire Grégory Doucet, et du préfet du Rhône Pascal Mailhos, elle comprendra une prise d’armes avec remise de décorations et un défilé des troupes à pied le long de la place Bellecour.



La fanfare du 27e bataillon de Chasseurs Alpins d’Annecy accompagnera cet événement. Les troupes participant à la prise d’armes seront aux ordres du Colonel Eric Chasboeuf, chef d’Etat-Major de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Est.



Voici le programme complet :

9h : ouverture des stands de recrutement des Armées

11h20 : arrivée des autorités

11h30 : cérémonie militaire suivie du défilé

12h30 : fin de la cérémonie

Après la cérémonie, les militaires présents exposeront également du matériel : un griffon (véhicule blindé multi-rôles), un VBCI (véhicule blindé de combat d’infanterie), un CAESAR (camion équipé d’un système d’artillerie de 155mm) et un PPLD (véhicule lourd de dépannage).