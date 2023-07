14 juillet : les bus et les trams ne circuleront plus à partir de 22h

Les transports en commun seront de nouveau perturbées pour les 13 et 14 juillet. Le ministère de l’Intérieur a indiqué que les bus et tramways des “grandes zones urbaines” seront à l’arrêt à partir de 22h.

Un dispositif qui a pour but de prévenir les violences quelques semaines après la fin des émeutes. Gérald Darmanin a précisé qu’il pourrait “y avoir des exceptions d’arrêt plus tôt à la demande des préfets”.



A noter que 130 000 membres des forces de l’ordre seront mobilisés dans toute la France les 13 et 14 juillet