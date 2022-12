Environ 150 élus locaux et nationaux ont signé une tribune dans le média Reporterre afin de demander l’arrêt du projet Lyon-Turin dont devait découler un tunnel transalpin. Un choix qui met en avant les conséquences déplorables sur la santé et sur l’environnement. Parmi les signataires, on retrouve notamment le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet.