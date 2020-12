18 mois de prison pour avoir agressé un pompier à la hachette

L’homme de 35 ans qui avait agressé un pompier avec une hachette en octobre dernier à Lyon, a été condamné à 18 mois de prison dont six avec sursis ce mardi par le tribunal correctionnel.



Les faits s’étaient déroulés devant un bar associatif, du 7e arrondissement de Lyon. Le pompier avait été gravement blessé à la tête.



L’homme écope également d’une interdiction de territoire de Lyon 7eme durant 3 ans, d’une obligation de soins pour l’alcool et d’une obligation de trouver du travail à sa sortie de prison pour indemniser les victimes et le SDMIS.