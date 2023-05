188 excès de vitesse relevés ce week-end dans la Loire

Le week-end de Pentecôte bien qu’il soit attendu par tous, se voit aussi redouté par la gendarmerie et les policiers du fait d’une forte augmentation du trafic.



C’est durant celui-ci que la préfecture de la Loire a alors annoncé l’opération « Week-end bleus », consistant au renforcement des contrôles sur l’ensemble du département.



Les gendarmes de la Loire ont relevé durant ce week-end prolongé 188 véhicules en excès de vitesse. Dans le détail, 19 conducteurs ont vu leurs permis de conduite retirés pour des excès de vitesse de plus de 50km/h, et huit autres ont vu leur permis de conduire également retirés pour des infractions liées à la conduite sous alcool.