19 nouvelles communes rejoignent la Maison Métropolitaine d’insertion pour l’emploi

19 nouvelles communes de la Métropole rejoignent la MMI’e, la structure pivot de la politique d’insertion et d’emploi du territoire qui regroupera désormais 37 communes de la Métropole représentant 92% de sa population. En mutualisant les moyens et en coordonnant l’action des nombreux partenaires et opérateurs de l’insertion par l’emploi, la MMI’e élargie pourra encore mieux répondre aux besoins des personnes les plus éloignées de l’emploi grâce à un guichet unique.

Avec un budget supérieur à 6 M€, elle agit concrètement pour l’insertion des personnes sans emploi :

– Une charte des 1 000 entreprises pour l’insertion et l’emploi, rénovée, partenariale avec l’État, et qui challenge les entreprises sur leurs réels engagements (mesure d’impact, objectifs quantitatifs). Les clauses sociales intégrées par les entreprises partenaires de la Charte des 1 000 ont augmentées de 30% et se sont traduites, très concrètement, par 1,4 millions d’heures d’insertion supplémentaires !

– La mise en place de projets répondant aux enjeux majeurs (transition écologique, plateforme des métiers du « prendre soin », projet Fair’e (pour les publics dits « invisibles »)

– Développement des clauses sociales dans les marchés qu’ils soient publics ou privés avec une augmentation des maîtres d’ouvrage (de 40 à 80) qui intègrent des clauses d’insertion sur le territoire

– Une gouvernance partenariale renforcée au sein du GIP et une territorialisation des plans d’actions emploi insertion

– et mise en réseau d’espaces d’accueil et d’accompagnement de proximité (mise en réseau de 20 lieux, création (atelier de l’emploi Centre Commercial Part Dieu), Vaulx-en-Velin, Vénissieux…), et un renfort de l’offre de services (embauche de 16 conseillers numériques…)