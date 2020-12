1er décembre : Journée Internationale de la lutte contre le SIDA

Établie en 1988 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la journée mondiale de lutte contre le SIDA a lieu tous les ans le 1er décembre.

Partout dans le monde, des évènements sont organisés pour informer, prévenir et sensibiliser sur cette maladie qui toucherait près de 37 millions de personnes dans le monde et dont 22% des malades ignoreraient en être porteurs.

A Lyon, Covid-19 oblige, les évènements traditionnellement organisés dans le cadre de cette journée ne pourront pas se tenir, mais un webinaire est organisé par la Ville de Lyon. Il aura lieu de 18h à 19h15 avec plusieurs invités pour évoquer différentes thématiques et enjeux autour de la maladie. Pour vous inscrire c’est ici.

Et pour rappel, dans la prise en charge du SIDA, plus le dépistage est rapide, plus les possibilités de soin sont facilitées.

N’hésitez pas à vous faire dépister, pour vous et pour les autres, dans un laboratoire ou dans un des Centre gratuit de Dépistage de Lyon à l’Hôpital de la Croix-Rousse ou à l’Hôpital Edouard Herriot (sur RDV uniquement en raison du contexte sanitaire).