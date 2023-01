2 milliards de recettes mondiales pour Avatar 2

James Cameron doit être sur un petit nuage. Son dernier film a atteint les deux milliards de recettes mondiales. Seulement 6 films ont atteint ce stade dont trois du réalisateur canadien : Titanic, Avatar et Avatar 2.

En France, sortie fin décembre 2022, Avatar 2 est devenu le film le plus vu de l’année avec près de 7 millions de spectateurs en salle. Il reste loin des 21 millions de spectateurs pour le film Titanic, premier film avec le plus d’entrées en France.

À noter que la France est le troisième pays où Avatar 2 a été vu le plus de fois, derrière les États-Unis et la Chine et devant l’Allemagne et la Corée du Sud.