20% de la population de la région a été touchée par le Covid-19

Par le biais d’une étude visant à calculer une possible immunité collective, l’Institut Pasteur a mesuré la proportion de la population ayant déjà été infectée par le Covid-19. D’après celle-ci, depuis le début de la crise sanitaire, 20,4 % de la population de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été touchée par le Covid-19.

Un résultat plutôt encourageant

La région Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas le territoire de France le plus touché par le Covid, selon l’étude de l’Institut Pasteur, puisque 36,5 % des personnes vivant en Île-de-France l’auraient contracté, 28,1 % dans la région PACA, 23,3 % dans le Grand-Est et 21,9 % dans les Hauts-de-France.

De plus, en Auvergne-Rhône-Alpes 15,93 % de la population a reçu une dose de vaccin au coronavirus.

Une étude basée sur l’âge

L’Institut Pasteur analyse conjointement les données françaises d’hospitalisation et de séroprévalence pour estimer la proportion d’infectés par âge et par région.

Même si ces enquêtes restent difficiles à mettre en œuvre, l’Institut Pasteur affirme que les 20-29 ans et les 30-39 ans sont les tranches d’âge qui ont été les plus touchées puisqu’en un an elles ont été testées positives respectivement dans 26 et 27% des cas contrairement aux personnes âgées de plus de 50 ans qui ont été infectées dans 15 % des cas.