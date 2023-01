2022 est l’année la plus chaude dans le Rhône

Chaleur et sécheresse, l’année a été chaude pour Rhodaniens. En moyenne, l’année 2022 a été l’année la plus chaude a égalité avec l’année 2020. Les températures ont augmenté d’1,5 degrés Celsius par rapport à 2021, l’humidité a baissé de 24% et l’ensoleillement a augmenté de 20%.

À titre comparatif, les années 2020 et 2022 sont les années les plus chaudes depuis 1991.

Une nouvelle année commence mais les températures ne cessent d’augmenter. Lors de la nuit du Nouvel An, les températures ont atteint 14,5°C. Ce qui est 13°C au-dessus des températures normales à cette même période. Lors du passage à la nouvelle année, il faisait encore 16°C. Il faut rappeler qu’en hiver, la température moyenne maximale est de 8°C. De plus, le 31 décembre était marqué par une température douce que l’on retrouve normalement fin avril, soit 18°C à Lyon.

Bilan 2022 à #Lyon: une année marquée par des vagues de #chaleur successives, une #sécheresse exceptionnelle et un excellent ensoleillement. 2022 est l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le Rhône, à égalité avec 2020 à Bron ! pic.twitter.com/5GXemfKW9i — Lyon Météo (@LyonMeteo69) January 2, 2023