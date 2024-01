2023 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde

Dans son rapport annuel publié ce mardi 9 janvier, l’Observatoire Copernicus a confirmé que l’année 2023 avait été l’année la plus chaud jamais enregistrée sur la planète Terre. La moyenne de température globale s’élève à 14,98°C et dépasse l’année 2016 qui faisait la course en tête avec une moyenne globale de 14,81°C. Dès le mois de décembre, dans son dernier rapport, le célèbre Observatoire Copernicus affirmait que cette année 2023 battrait de tristes records. Les températures à la surface des océans ont elles aussi jamais été aussi chaudes qu’en 2023.