22 % de personnes en plus chez les Restos du Cœur cet hiver

Les Restos du Cœur ont annoncé que le nombre de personnes qu’ils accueillaient lors des trois premiers mois de leur campagne d’hiver avait augmenté de 22 %. Dans ce chiffre, on retrouve un quart de famille monoparentale (principalement mère et jeunes enfants) ainsi qu’un groupe très important de personnes ayant moins de 25 ans. Cette annonce se fait quelques jours après celle des banques de distribution alimentaires, sujettes d’une augmentation de 25 % des personnes accueillies.

Derrière cette croissance inquiétante, l’inflation et la crise énergétique semblent être responsables. Ces situations ont mis plusieurs personnes dans la précarité, comme le relèvent nos collègues du Point.

Si cette hausse se poursuit, les Restos du Cœur distribueront entre 150 et 170 millions de repas sur l’année 2023. Afin de collecter plus de denrées alimentaires et de produits d’hygiène pour ceux dans le besoin, des bénévoles des Restos du Cœur seront présents dans 7 000 supermarchés en France du 3 au 5 mars.