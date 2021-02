223 kg de cannabis saisis lors d’une opération de police

La scène s’est déroulée le vendredi 29 janvier, à la mi-journée. Deux individus, transportant 223 kilos de résine de cannabis, à bord d’un convoi de deux véhicules, ont été interpellés par les enquêteurs de la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône.

Le premier suspect, arrêté sur l’aire d’autoroute Tavel-Sud (A9) et le second, présent dans un autre véhicule et ouvrant la voie, a lui été interpellé sur l’aire de Mornas (A7).

Les deux hommes étaient déjà connus des services de police. Ils étaient suivis depuis l’automne 2020, car ils étaient soupçonnés de réaliser des go-fast depuis l’Espagne et à bord de véhicules volés.

Le 30 janvier, une troisième arrestation a eu lieu à Chambéry, dans le cadre de l’enquête. Les policiers ont d’ailleurs retrouvé deux armes de poing et 3 000 euros en espèces.

Les trois hommes ont alors passé 96 heures en garde à vue avant d’être déférés au parquet du tribunal judiciaire de Lyon. Une information judiciaire a été ouverte contre eux.