24h du Mans : Toyota remporte la course pour la 5e année consécutive

Toyota a facilement remporté la 90e édition de la célèbre course automobile d’endurance des 24 heures du Mans ce dimanche en réalisant un doublé avec la voiture n°8 (Buemi – Hartley – Hirakawa) devant la voiture n°7 (Conway – Kobayashi – Lopez). La Glickenhaus n°709 (Briscoe – Westbrook – Mailleux) complète le podium. C’est la cinquième année consécutive que Toyota triomphe sur le circuit.



Les deux Hypercars japonaises ont passé l’intégralité de la course en tête du classement. Pour sa deuxième participation, Glickenhaus signe donc la performance de la course en terminant troisième avec la voiture n°709. En revanche, grosse déception pour le constructeur Alpine. La voiture n°36 (Andre Negrao – Nicolas Lapierre – Matthieu Vaxivière) a connu de nombreux soucis mécaniques. Elle termine finalement à la 23e place.