25 casiers réfrigérés dans la gare d’Oullins pour faire ses courses en circuit court

Qui dit nouvelle année dit aussi nouveau concept. Dans la gare d’Oullins, 25 casiers réfrigérés ont fait leur apparition.

Sur le concept d’un drive de supermarché, l’entreprise “Cagette Violette” permet aux habitants de l’agglomération lyonnaise d’acheter des produits à des producteurs locaux, puis de venir chercher les courses rapidement dans des cubes réservés.

“Notre mission est de manger mieux sans se compliquer la vie, en se simplifiant au maximum les produits locaux”, selon Céline Sebrecht, la cofondatrice de Cagette Violette. “Nous proposons du drive avec des magasins de productions sur le site cagetteviolette.fr. La gare d’Oullins est un choix stratégique. D’ici la fin janvier, on devrait être installés à la gare d’Ecully-la-demi-lune à Tassin.”

“Cagette Violette” espère désormais conquérir les Lyonnais avec son concept novateur et se fixe un objectif de dix-huit commandes par jour sur le site d’Oullins.



L’organisation “1001 gares”

Et si ce projet a pu émerger, c’est bien grâce à la SNCF et son organisation “1001 gares”. Le programme consiste à mettre à disposition des espaces vacants en gare auprès de porteurs de projets innovants et utiles aux territoires.

“L’implantation de “Cagette Violette” à la gare d’Oullins, au cœur des mobilités, a tout son sens”, pour Camille Chavigny, responsable de la valorisation, et référente du programme 1001 de la direction territoriale des gares centre-est Rhône-Alpes. “Quoi de mieux pour un individu de faire son marché 24h sur 24 en circuit court avec des produits de qualité. C’est vraiment un plus pour les voyageurs. Cela apporte un véritable service, et c’est bénéfique pour la SNCF”.

Du lundi au dimanche, les Lyonnais pourront profiter de ces 25 casiers. En attendant des résultats probants, “Cagette Violette” ambitionne d’exporter le projet avec une ligne de mire la région parisienne.