25 millions de vues sur TikTok pour le FC Chalon

Le FC Chalonnais à partager une vidéo sur son TikTok de deux jeunes footballeurs qui essaient de marquer un but en frappant des ballons à intervalles réguliers le long de la ligne de sortie de but. Sur la vidéo on peut voir Nino et Eliott, joueur d’U13 (moins de 13ans), tenter 1à tirs chacun? Score final : 9 pour Nino et 10 pour Eliott.

Le buzz est à la hauteur de la performance technique puisque cette vidéo atteint les 25,9 millions de vues.

C’est un record de vues pour le compte présent depuis 2021 sur le réseau qui compte la bagatelle 120 500 abonnés.