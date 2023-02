La célèbre plateforme de ventes et achats de vêtements de seconde main Vinted va ouvrir très prochainement des consignes de dépôts et retraits à Lyon. Cela avait été annoncé au mois de décembre par l’application. On sait désormais que 25 points seront opérationnels et fonctionnels à la fin du mois de février d’après une annonce de Vinted France. Reste désormais à savoir où ils seront positionnés.