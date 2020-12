25e édition du Printemps de Pérouges : des places pour Sting remises en vente

> Le Château de Chazey-sur-Ain

10 juin / Michel Jonasz

11juin / Têtes Raides (1ère partie : La Ruelle des Mômes)

12 juin / Hard Rock Day avec Deborah Bonham + Chris Slade + Phil Campbell

13 juin / Pomme



> Chapiteau de cirque

Cabaret dîner-spectacle sous chapiteau de cirque avec un dîner préparé et servi part Marc JOCQUEL et Nicolas MORELLE en partenariat avec Saveurs de l’Ain.

18 et 19 juin > Ze Blonde Circus invite Didier Gustin

L’imitateur fait du sur-mesure pour le festival. Drôle, inventif et musical, son spectacle propose un panorama exceptionnel de la chanson française et internationale. Il retrace les dernières années et les têtes d’affiches du festival, avec en mesdames « loyales » Elsa, Anne-Lise et Marie Rigaud les trois sœurs organisatrices du Printemps de Pérouges, qui franchissent le pas pour des intermèdes dont elles seules ont le secret.

24 et 25 juin > Ze Blonde Circus invite Bel Canto

Bel Canto / Fantaisie lyrique avec tous les plus grands airs d’opéra… et des circassiens.



> Polo club de la Plaine de l’Ain

30 juin / Sting

1er juillet / Francis Cabrel

6 juillet / Deep Purple (1ère partie Gaelle Buswell)