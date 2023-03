3 Français et 3 Irlandais nominés comme Meilleur Joueur du Tournoi des 6 nations

Cela fait maintenant quelques jours depuis la fin du Tournoi des 6 nations, la France termine deuxième derrière l’Irlande qui remporte le Grand Chelem. Le Guinness 6 nations a annoncé les nominés pour Meilleur Joueur du Tournoi des 6 nations 2023.



Les deux leaders mondiaux s’affrontent de nouveau mais cette fois-ci, pas sur le terrain. Du côté des bleus, les nommés sont Damian Penaud, marqueur de 5 essais et véritable machine à scorer, Antoine Dupont, le demi de mêlée et Thomas Ramos, inscrivant 84 points lors du tournoi.



Les Irlandais voient les joueurs Mack Hansen, Caelen Doris et Hugo Keenan espérer remporter ce titre.

Les internautes ont jusqu’à ce mercredi 19h.

𝐉𝐎𝐔𝐄𝐔𝐑 𝐃𝐔 𝐓𝐎𝐔𝐑𝐍𝐎𝐈 / LES NOMINÉS



☘️ Hansen

🇫🇷 Penaud

☘️ Doris

🇫🇷 Dupont

☘️ Keenan

🇫🇷 Ramos



Votez maintenant 🗳 https://t.co/6mzXwNBe0C #SixNations | #SixNations2023 pic.twitter.com/LOALx7mrHk — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 20, 2023