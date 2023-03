300 000 m² de bureaux vont être réhabilités dans le quartier de la Part-Dieu

La partie bureau du quartier de la Part Dieu fait peau neuve. Dans le cadre d’un vaste programme de régénération urbaine, ce sont plus de 300 000 m² de bureaux qui vont être réhabilités, comme l’affirme un communiqué de la métropole paru ce mercredi. Il s’agit du plus vaste projet de régénération urbaine en France.

Il a été présenté par Grégory Doucet et Bruno Bernard. Selon les deux hommes, cette régénération « favorise un développement urbain plus vertueux », sur le plan environnemental et économique. « Avec ce projet, nous engageons Lyon vers un nouveau modèle de développement urbain, alliant fonctions métropolitaines décarbonées, plateforme multimodale apaisée (autour de la gare en cours de transformation), révolution paysagère pour plus de nature en ville, logements plus abordables et réhabilitation des bâtiments tertiaires », affirme Grégory Doucet.

La Métropole rappelle que ce projet est plus écologique puisqu’il s’appuie sur des études comparatives qui prouvent que la réhabilitation a une empreinte carbone inférieure à celle de la démolition. Pour le financement de ce projet, la Métropole s’appuie sur le dynamisme économique du quartier.

Au niveau des travaux, déjà 120 000 m² sont en cours de réhabilitation sur les 300 000 m² annoncés. La Métropole affirme vouloir poursuivre ses rénovations. D’ici 2029, plus de 50 % des bureaux du quartier seront réhabilités.