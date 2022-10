300 entreprises mondiales veulent être contraintes d’évaluer l’impact sur l’environnement

300 entreprises mondiales sont prêtes à rendre des comptes sur l’impact de leurs activités sur l’environnement. Elles demandent aux dirigeants d’être plus exigeant. “Nous avons besoin que les gouvernements du monde entier transforment les règles du jeu économique et exigent des entreprises qu’elles agissent maintenant”, affirme la déclaration publiée par la coalition Business for Nature



Danone, BNP Paribas, IKEA ou encore le géant de l’ancien indien Tata Steel font partie des signataires.

En mars , un rapport es banques centrales a révélé que les institutions financières et les entreprises sous-estimaient les risques de perte de biodiversités.