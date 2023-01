300 participants ont traversé Lyon à la nage

La 42ème édition de la Traversée de Lyon à la nage avec Palmes avait lieu ce week-end. Elle a été organisée par le club Thalassa Lyon Plongée et en collaboration avec la ville de Lyon.



Près de 300 courageux ont plongé dans une eau entre 6 et 8 degrés. 291 participants ont parcouru le Rhône à la nage, depuis le pont Poincaré jusqu’aux berges de Gerland.



Alain Barrucand est arrivé premier de la course, en à peine plus d’une heure.