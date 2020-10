300 policiers en plus dans la Métropole de Lyon

Les parlementaires lyonnais, le maire de Lyon et le Président de la Métropole de Lyon ont été reçus ce mardi Place Beauvau par Gérald Darmanin.

Lors de cette rencontre le Ministre de l’Intérieur a annoncé vouloir ramener les effectifs des forces de l’ordre dans la métropole à leur niveau d’avant 2017 avec une augmentation des effectifs de 100 policiers par an pendant trois ans. Suite à la dégradation de la situation sur le territoire.



Durant cet entretien, il a également été question de la mise en place d’un dispositif de verbalisation automatique par lecture de plaque afin de faire respecter l’interdiction de circulation des véhicules les plus polluants dans la Zone à Faible Émission.

Le président de la métropole demande aussi l’expérimentation de radars sonores dans des communes volontaires afin de mesurer le degré de nuisances.