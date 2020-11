32 maires des Monts du Lyonnais demandent la réouverture des restaurants et des petits commerces

Les 32 maires composant la communauté de communes des Monts du Lyonnais ont tous signé une lettre envoyée au Premier ministre ce jeudi demandant la réouverture de tous les restaurants et petits commerces en zone rurale.



Sous l’impulsion de Régis Chambe (maire de Saint-Martin-en-Haut et président de la communauté de communes), les élus assurent que si la décision de Jean Castex se révélait favorable, les mesures sanitaires de confinement seraient toutefois scrupuleusement respectées.



Le doute est toutefois permis concernant l’acceptation de cette demande. Dans un contexte sanitaire tendu par la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19, le Rhône fait parti des départements de France ou l’avancée du virus est la plus préoccupante.