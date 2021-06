35 ans après, de nouvelles recherches pour retrouver Marie-Thérèse Bonfanti

Trente cinq ans après, les recherches reprennent pour retrouver Marie-Thérèse Bonfanti.



De nouvelles recherches sont menées pour tenter de retrouver cette jeune femme de 25 ans, qui s’est mystérieusement volatilisée en mai 1986, à Pontcharra, en Isère. Elle venait de livrer des journaux dans un immeuble de la commune. Ses affaires avaient été retrouvées dans sa voiture garée à proximité.



La piste criminelle a toujours été privilégiée. En 2020, après une relecture minutieuse du dossier, une information judiciaire contre X a été ouverte pour “enlèvement et séquestration” et confiée à un juge d’instruction.



Les recherches ont repris ce lundi avec l’appui d’une unité spécialisée de l’armée de Terre pour procéder à des fouilles autour et «sur différents sites entourant les lieux supposés de l’enlèvement»