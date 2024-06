38e édition de la fête du livre à Saint-Etienne en octobre

Du 11 au 13 octobre 2024, Saint-Étienne accueillera la 38e édition de la Fête du Livre. Cette année, Philippe Besson, écrivain de "L'Absence des hommes" et lauréat de nombreux prix littéraires, sera le parrain de cette édition. Il présentera son nouveau roman "Un soir d’été". Pierre Gagnaire sera l'invité d'honneur, Marie Pavlenco sera la marraine des Mots en scène et plus de 180 écrivains seront présents sur la place de l'Hôtel-de-ville. Tous seront là pour rencontrer les visiteurs et présenter leurs dernières œuvres.

Au programme : conférences, lectures musicales et séances de dédicaces.

Pour en savoir plus c'est ici.