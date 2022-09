4 restaurants lyonnais dans le top 100 des meilleurs au monde

Selon le fameux classement dévoilé par “La Liste”, 4 restaurants lyonnais font partie du top 100 des meilleurs au monde. On retrouve notamment La Mère Brazier situé dans le 1er arrondissement avec une note de 92/100, ou encore L’Auberge du Pont de Collonges à Collonges-au-Mont-d’Or noté 86,5/100. Takao Takano, dans le 6e arrondissement, et avec la note de 81/100 vient compléter la liste ainsi que Le Neuvième Art, là encore dans le 6e arrondissement de la capitale des Gaulles et avec une note de 81/100.

À noter que le tout premier restaurant du classement, et donc considéré comme le meilleur restaurant du monde selon “La Liste”, est celui de Guy Savoy avec son restaurant gastronomique de la Monnaie de Paris.