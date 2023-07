41 lauréats du fonds vert retenus pour reconquérir les zones de friches

41 opérations de recyclage des zones de friches ont été retenues par Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et préfète du Rhône dans le cadre du « fonds vert » alloué par la gouvernement pour permettre aux territoires de dégager leurs gisements fonciers inexploités par les zones de friches.

Cette subvention, s’élevant à hauteur de 20,4 millions d’euros pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sera consacrée « aux études, aux acquisitions foncières, aux travaux de dépollution, de déconstruction et de démolition, de réhabilitation de bâtiment, liés à l’action de recyclage de la friche ainsi qu’aux actions de restauration écologique des sols et de renaturation ; au bénéfice de la résorption de friches dans les territoires régionaux, au renouvellement urbain, à la relance économique et à la transition de ces territoires. » a indiqué la préfète.

Parmi les communes lauréates du fonds vert :