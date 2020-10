440 kilos de résine de cannabis saisis à Lyon !

Plus de 400 kilos de résine de cannabis ont été saisis mardi soir dans le 9e arrondissement lyonnais par les policiers du GLSES (groupe de lutte contre les stupéfiants et l’économie souterraine) de la division centre.



Depuis plusieurs semaines, les forces de l’ordre avaient installé une surveillance dans le quartier de Saint-Rambert. Ils ont pu intervenir en plein milieu de la transaction. 440 kilos de drogue étaient dissimulés dans un véhicule. Une saisie record dans la ville de Lyon !



Le trafiquant présumé a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire.

Saisie hier soir de plusieurs centaines de kg de résine de cannabis en centre ville de Lyon par les policiers de la DDSP du #Rhône.

