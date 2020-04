50 entreprises régionales s’allient pour lutter contre l’épidémie de COVID-19

Il y a quelques semaines, Laurent Wauquiez appelait à une mobilisation des acteurs économiques régionaux pour fournir du matériel de protection aux soignants ainsi qu’aux forces de l’ordre. Et à ce jour, cinquante entreprises régionales l’ont rejoint dans son initiative pour fournir du matériel sanitaire. De plus, dix nouvelles commandes sont à venir cette semaine pour des masques en tissu pour un montant estimé de 4,6 millions d’euros.

Parmi ces acteurs économiques, on retrouve Orapi Hygiène, dans l’Ain, Phytema, en Savoir ou encore Labojal, dans le Rhône, chargés de produire du gel hydroalcoolique. Autres exemples, Tissage Carret, en Savoie, tout comme Henitex, dans la Loire, proposent des masques en tissus. Et à Lyon, Ouvry, a travaillé depuis plusieurs mois sur la conception d’un masque réutilisable 100 fois. Boldoduc, dans le Rhône, spécialisé dans les textiles techniques, a également reconfiguré sa chaîne de production pour faire des masques prêts à l’emploi. La Région en a acheté 150 000. L’entreprise COMAS, dans l’Ain, et Harmonyl 2, en Isère, ont produit des visières et plaques de protection tandis que dans le Cantal, Pigagnol, fabriquant de parapluies haut de gamme, produit des blouses lavables. La Région en a acheté 500.

Pour Laurent Wauquiez, cette initiative est une victoire puisqu’il déclare que « c’est la démonstration avec ces produits made in Auvergne-Rhône-Alpes que nous sommes capables dans notre région d’être un maximum autonome sans dépendre forcément de la Chine pour affronter une crise comme celle-ci et protéger la population ».