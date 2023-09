56 nouveaux pompiers volontaires rejoignent les rangs du SDIS 71

56 nouveaux pompiers volontaires et 2 personnels civils ont intégré les rangs du SDIS 71 ce samedi au centre départemental de formation des pompiers à Hurigny. La cérémonie d’intégration des nouvelles recrues de la promotion 2023-09 a été présidée par le colonel Frédéric Pignaud, directeur départemental, accompagné par Jean-François Cognard, conseiller départemental.



Les familles et les proches des nouvelles recrues étaient présentes pour l’événement. Une remise de médailles et de galon, ainsi que la remise des casques et des écussons ont clôturé la cérémonie.