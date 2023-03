5e étape du Paris-Nice : Les coureurs passent dans la région du Rhône et de la Loire

La 5e étape de la course Paris-Nice partira à 11h20 ce jeudi 9 mars dans le département du Rhône et arrivera à Saint-Paul-Trois-Châteaux entre 16h25 et 16h53. Les coureurs parcourront 212,5 km avec un pic d’altitude à 815m sur la côte de l’Aubépin, cette étape comprenant également le plus de dénivelé positif avec 3 350m.

Les cyclistes seront à Saint-Symphorien-sur-Coise (Loire) à 11h35 pour le départ, puis sur la Côte de Coise (Rhône) à 11h40, Côte de l’Aubépin à 11h51 puis finiront dans la région à Condrieu à 12h42 avant d’aller en Ardèche puis dans la Drôme.