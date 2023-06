6 scènes à Chalon-sur-Saône pour la Fête de la musique

À l’occasion de la Fête de la musique qui aura lieu ce mercredi 21 juin, la Ville de Chalon-sur-Saône a décidé de faire les choses en grand. En effet, ce n’est pas une, ni deux, ni trois… mais six scènes qui seront installées dans la commune où de nombreux concerts et spectacles vont avoir lieu. Les scènes seront située sur la place de l’Hôtel-de-ville, sur la place Saint-Vincent, au jardin de l’Arquebuse, au théâtre de Verdure, à l’espace des Arts et au conservatoire. Des musiques divers et variées, de groupes et artistes de tous les horizons, seront proposées aux visiteurs.