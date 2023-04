61 départements français ont été placés en vigilance rouge allergies aux pollens d’après le Réseau national de surveillance aérobiologique. Une alerte mise en place depuis ce vendredi et qui va se poursuivre jusqu’à ce lundi 10 avril. Pour plus d’informations sur les départements concernés, un tweet (ci-dessous) résume géographiquement les endroits les plus touchés selon les différents pollens qu’il existe.

Voici les cartes de prévision du risque d'allergie pour aujourd'hui pour les bouleaux, Cupressacées (cyprès…),frênes, charmes. #pollens #allergies pic.twitter.com/YsdMqRhuER — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) April 7, 2023