67 entreprises ont reçu le label EPV en Auvergne Rhône Alpes

Ce mercredi, la préfète du Rhône a attribué le label Entreprise du Patrimoine Vivant à 67 fleurons de la région. Parmi elles, 45 entreprises obtiennent le renouvellement de leur label après cinq ans. Et 25 d’entre elles obtiennent ce label pour la première fois. Cette cérémonie vise à récompenser les entreprises françaises qui œuvrent à perpétuer l’excellence des savoir-faire artisanaux ou industriels.

Créé en 2005 par l’Institut National des Métiers d’Art, le label EPV s’appuie sur plusieurs caractéristiques telles que :

la proposition de prestations d’excellence ;

un attachement à la tradition et aux règles de l’art ;

une évolution du métier grâce à des procédés de production et des produits ;

une aptitude à proposer des solutions adaptées aux besoins les plus pointus ;

un souci de transmettre ses savoir-faire.

On retrouve parmi les labellisés des entreprises qui couvrent huit univers différents : l’ameublement et la décoration, la mode et la beauté, l’architecture, la gastronomie, la culture et la communication, les arts de la table, les loisirs et transports ainsi qu’enfin, les équipements industriels et médicaux. Parmi les labellisés, on retrouve notamment Fil’ing broderie dans l’Ain, l’Orfèvrerie Montibert, Vitrail Saint-Georges, L’artisan costumier dans le Rhône et bien d’autres.