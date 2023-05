7 communes proches de la Saône-et-Loire réalisent un exercice de sécurité civile

C’est l’heure du test dans 7 communes de l’Allier jouxtant la Saône-et-Loire. Un exercice d’alerte inondations va avoir lieu ce mercredi. Les communes de Coulanges, Diou, Luneau, Pierrefitte-sur-Loire, Avrilly, Chassenard, et Molinet sont concernées.



Un message sera envoyé sur les portables des personnes se trouvant dans la zone. FR-Alerte est un système d’alerte des populations qui permet d’envoyer des notifications sur les téléphones portables des personnes présentes dans des zones confrontées à un danger.



Ce dispositif est conçu pour alerter toute personne présente dans une zone de danger grâce aux réseaux de télécommunications. Il n’est donc pas nécessaire de s’inscrire au préalable pour recevoir les alertes ou de télécharger une application mobile.

Une fois activé, il informe les citoyens concernés sur la nature et la localisation d’un danger ou d’une menace et indique les actions et comportements à adopter.

Cet outil d’alerte et d’information des populations par téléphone mobile complète les dispositifs déjà existants (système d’alerte Gala et réseau des sirènes SAIP).