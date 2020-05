700 kilos de cannabis saisis dans la région lyonnaise

Les douanes ont saisi plus de 700 kilos de cannabis (645 kg de résine de cannabis et 53 kg d’herbe) en interceptant un camion près de Lyon. Le véhicule venait d’Espagne.



Après plusieurs semaines d’investigations, les agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ont finalement réussi a intercepté et fouiller le camion suspecté sur une aire de service dans la région lyonnaise dans la nuit du 23 au 24 avril.



En ouvrant le camion, les agents ont découvert 20 valises marocaines et 15 sacs remplis d’herbe de cannabis, au milieu de salades périmées. Après la saisie, les stupéfiants ont été remis à l’Office anti-stupéfiants (OFAST) de Lyon, responsable de l’enquête.



Le chauffeur a été mis en examen pour trafic de stupéfiants. Sa cargaison a été estimée à plus de 50 millions d’euros à la revente en petites coupures et s’inscrit donc dans les plus grosses saisies réalisées.



Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes public a tenu à remercier ce jeudi dans un communiqué les agents de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières.