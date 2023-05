76ème édition du Festival de Cannes

C’est le début de la nouvelle édition du Festival de Cannes. Le festival aura lieu du 16 au 27 mai. Cette 76ème édition va être ouverte avec la Palme d’or d’honneur remise à Michael Douglas, pour l’ensemble de sa carrière. Le film Jeanne du Barry sera par la suite projeté, avec à l’affiche Johnny Depp et réalisé par Maïwenn.

À partir du 17 mai, les films en compétition seront projetés. Le 18 juin, c’est le retour d’Indiana Jones avec le 5ème opus qui sera dévoilé en compagnie des acteurs dont le célèbre Harrison Ford.

Scorses, DiCaprio, De Niro, Howard Shors, Lily-Rose Depp, The Weekend, Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Quentin Tarantino et bien d’autres encore, seront présents tout au long de la compétition pour présenter leur film et des surprises.

Le 27 mai annoncera la fin du festival avec la remise des prix et la cérémonie de clôture.