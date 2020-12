8 décembre : un retour à la tradition

C’est le 8 décembre ! C’est donc le bon jour pour sortir ses lumignons.

Si l’édition 2020 est bien différente des années précédentes, à cause du contexte sanitaire, sachez qu’une fresque en hommage aux soignants sera révélée ce mardi soir sur les réseaux sociaux et sur le site de la ville de Lyon.



L’opération des Lumignons du Cœur est maintenue. Cette année c’est l’association des Petits frères des pauvres qui est bénéficiaire.



Le traditionnel “Merci Marie” sera illuminé à Fourvière. La colline, entre la cathédrale Saint-Jean et le palais de justice, sera également mise en lumière mais de façon fixe.

Mais au fait, pourquoi célèbre-t-on le 8 décembre à Lyon ?

Aux origines de cette fête, une célébration de la Vierge Marie, qui selon la légende, sauva Lyon de la peste en 1643. Depuis, chaque année, une procession s’élance de Saint-Jean direction la Basilique de Fourvière pour lui rendre hommage.

Et ce 8 décembre ne dérogera pas à la tradition. La montée aux flambeaux sera retransmise sur YouTube.

Loin de l’événement touristique cette année

Depuis 1999, les illuminations prennent de plus en plus d’ampleur et deviennent la Fête des Lumières. Une fête qui est devenue un vrai évènement touristique regroupant le meilleur des artistes sons et lumières. Avec en moyenne 8 millions de lumignons vendus et près de 2 millions de visiteurs sur les 4 jours que durent la fête, elle fait partie des 4 rassemblements festifs au monde qui attirent le plus de monde, le Carnaval de Rio faisant partie de cette liste. Pas mal non ?