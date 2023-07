8 millions de tickets vendus sur le réseau TCL par carte bancaire

Il y a plus d’un an, TCL mettait en place le système de paiement de tickets par CB, et ce, en libre service avec une borne installée dans chaque bus. Un bilan prometteur.

Vous n’avez pas votre carte TCL ? Où vous voulez simplement acheter un ticket ? Ce n’est pas grave, vous pourrez tout de même monter dans le bus. En effet, en plus des bornes classiques, désormais il existe des petits boîtiers rouge dans chaque bus. Si vous n’avez pas de titre de transport, vous n’aurez qu’à présenter votre carte bancaire sans contact sur le boîtier rouge. Un message s’affiche alors indiquant que le voyage est validé, vous pourrez désormais monter dans le bus sans problème.

Et il semblerait que la rapidité et l’efficacité de ce dispositif plaise ! En effet, depuis la mise en place de l’open paiement il y a plus d’un an, c’est au total 8 000 000 voyages validés sur le réseau TCL. On rappelle que le prix d’un ticket est de 1,90euros.

✅ Mon ticket, c'est ma carte bancaire.



