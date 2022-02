8 morts et 40 000 personnes évacuées suite à des inondations en Australie

L’Etat du Queensland dans le nord-est de l’Australie connaît de très grosses inondations en ce moment-même et déjà au moins 8 personnes ont perdu la vie à cause de celles-ci. 43 000 Australiens ont également dû quitter leur domicile puisque le niveau d’eau est attendu à 14 mètres prochainement. Des millions de personnes sont également confinées chez elles avec l’interdiction de sortir et plus de 1000 écoles ont fermé leur porte dans le Queensland.

D’autres orages et pluies intenses pourrait entraîner des “crues soudaines potentiellement mortelle” selon l’agence météorologique australienne…