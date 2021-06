860.000 élèves s’apprêtent à passer leur brevet des collèges

Moment de stress pour les collégiens de 3e. Plus de 860 000 élèves vont plancher sur le français et les mathématiques ce lundi.



Ce mardi, place à l’histoire-géographie et les sciences. L’épreuve orale qui est organisée depuis le 3 mai et se terminera elle aussi ce mardi. A noter que la moitié de la note provient du contrôle continu.



Alors que le baccalauréat, l’épreuve anticipée de français ou encore les BTS ont connu des ajustements pour s’adapter à l’année scolaire bousculée par le Covid, rien de tel pour le brevet, qui est le seul examen à ne pas avoir été aménagé.



Sur le plan sanitaire, les candidats formellement identifiés comme cas contacts ou positifs au Covid-19 ne seront pas autorisés à se présenter aux centres d’examen avant la fin de leur période d’isolement, a souligné le ministère de l’Education. Leur absence aux épreuves sera justifiée par un cas de force majeure et ces candidats seront donc convoqués aux épreuves de remplacement, organisées les 13 et 14 septembre.



Noté sur 800 points, il faut un minimum de 400 points pour l’obtenir. Le contrôle continu représente 400 points.