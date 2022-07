88 départements désormais placés en alerte sécheresse

Depuis ce samedi, 88 départements français sont concernés par une alerte sécheresse qui occasionne des restrictions d’eau plus ou moins importantes dans la majorité de l’Hexagone. Les zones les plus touchées sont les Pays de la Loire et le Poitou-Charente, mais les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur ne sont également pas épargnées par le phénomène météorologique.



Un phénomène dû à la chaleur et au manque de pluie ces dernières semaines. A noter que l’espoir d’une amélioration dans les prochains jours est maigre, alors que presqu’aucune pluie n’est prévue dans les deux semaines à venir, sauf dans les Pyrénées et les Alpes.

